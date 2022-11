Rhein-Sieg-Kreis : Nach Amokalarm an Schule: Verdächtiger Rucksack gefunden

Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Siegburg Die Polizei in Siegburg hat am Mittwoch unter einem Fahrzeug an einem Berufskolleg einen verdächtigen Gegenstand entdeckt. Er werde nun von einem Entschärfer untersucht, teilte die Polizei auf Twitter mit.



Für diese Zeit werde der nahe gelegene Siegburger Bahnhof gesperrt und der Zugverkehr eingestellt. Ein Polizeisprecher sagte, bei dem Gegenstand handele es sich um einen Rucksack, den ein Verdächtiger weggeworfen haben soll.

An einer knapp zwei Kilometer vom Berufskolleg entfernten Realschule hatte es kurz zuvor einen Amokalarm gegeben. Zeugen hatten angegeben, eine verdächtige Person mit einer Waffe gesehen zu haben. Die Polizei hat nach Angaben des Sprechers zwei verdächtige junge Männer gestellt. Sie würden nun vernommen, seien aber bislang nicht festgenommen. Einem von ihnen soll der Rucksack gehören.

