Feuer : Nach Brand in Heim stirbt ein weiterer Bewohner

Kamen Nach einem schweren Brand in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung in Kamen ist ein dritter Bewohner gestorben. Der 22-Jährige erlag am Montag seinen Verletzungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.



Er war nach dem Feuer vor rund einer Woche mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik geflogen worden. Bei dem Brand waren auch ein 43 Jahre alter und ein 56 Jahre alter Bewohner ums Leben gekommen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern laut Polizeiangaben weiter an. Das Feuer war am späten Abend im Erdgeschoss einer Pflegeeinrichtung ausgebrochen, in der Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen leben. Etwa 50 Bewohnerinnen und Bewohner wurden nach dem Ausbruch des Feuers in Sicherheit gebracht.

