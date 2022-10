Hochwasser : 1,9 Milliarden für Wiederaufbau nach der Flut bewilligt

Besondere Wohnorte in der Region : Wie es sich in der Fluthelfer-WG in Ahrweiler lebt Zum ersten Mal mit völlig Fremden in einer WG, dazu noch im Flutgebiet: Eveline Jäger hat den mutigen Schritt gewagt und ist eine WG nur mit ehrenamtlichen Helfern in Ahrweiler gezogen.