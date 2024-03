Aachen Nach Großeinsatz: Klinik spricht von Millionenschaden

Zwei Tage nach einem Großeinsatz wegen eines Feuers und einer Frau, die sich verschanzt hatte, geht das betroffene Krankenhaus in Aachen von einem Millionenschaden aus. Ein Operationssaal sei durch das Feuer komplett zerstört worden, teilte eine Sprecherin des Luisenhospitals am Mittwoch mit. In dem Krankenhaus mit mehr als 350 Betten soll eine 65 Jahre alte Frau am Montagnachmittag einen Brand gelegt haben. Sie soll zudem einen Mitarbeiter der Klinik mit einer Waffe bedroht und sich verschanzt haben.