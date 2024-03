Internet Nach Hackerangriff: Kommunen überprüfen die IT-Sicherheit

Weil IT-Profis Mangelware seien, sei eine stärkere Bündelung von Funktionen in Rechenzentren nötig, sagte Ministerin Scharrenbach. Der Angriff auf Südwestfalen IT werde noch einmal ausgewertet und es werde geschaut, welche Leitungen für den Ernstfall vorgehalten werden müssten, damit Sozialleistungen ausgezahlt, Autos angemeldet oder Pässe ausgestellt werden könnten. „In der Pandemie wurde abfällig über das Fax gescherzt, am Ende werden wir aber nicht umherkommen, auch solche Übertragungswege mitzudenken. Wenn das Internet komplett ausfällt, braucht es alternative Kommunikationswege.“