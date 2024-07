Hilfe für Wiederaufbau Nach Hochwasser-Katastrophe: 4,1 Milliarden Euro bewilligt

Das Ministerium rechnet offenbar nicht damit, dass der Fonds völlig ausgeschöpft wird. „Die rund 12,3 Milliarden Euro, die für den Wiederaufbau in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung stehen, werden am Ende in der Höhe voraussichtlich nicht benötigt werden“, sagte Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU). Es gebe aber immer noch Betroffene, die es bisher nicht geschafft hätten, einen Antrag zu stellen. Hilfsangebote vor Ort seien wichtig, um diese Gruppe zu erreichen. Zu deren Unterstützung hat das Land mit den Kreisen und kreisfreien Städten in den Flutgebieten Kooperationsverträge für Hilfsangebote geschlossen.