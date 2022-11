Verkehr : Nach ICE-Brand: Bahnhof Flughafen Köln/Bonn wieder frei

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Köln Nach dem Brand in einem ICE am Bahnhof des Flughafens Köln/Bonn sind alle Gleise nach einer mehrstündigen Sperrung wieder befahrbar. Die Einschränkungen wurden am Freitagmorgen gegen 1 Uhr aufgehoben, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn.



Nach Angaben der Feuerwehr Köln hatte ein Schaltschrank im Türbereich des hinteren Teils des Zuges gebrannt. „Das Feuer breitete sich daraufhin im Zugabteil aus. Der ICE befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Bahnsteig im Bahnhof Flughafen“, teilte die Feuerwehr mit.

Der Rauch habe sich sehr schnell ausgebreitet, berichtete ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur. „Der Zug wurde rechtzeitig geräumt.“ Eine Person erlitt den Angaben zufolge eine leichte Rauchvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr wurde demnach gegen 19 Uhr am Donnerstagabend alarmiert. Gegen 19.45 Uhr hatten die Einsatzkräfte den Angaben zufolge das Feuer unter Kontrolle und anschließend gelöscht. Der Bahnhof wurde gesperrt.

Der Flugbetrieb sei in keiner Weise betroffen gewesen, sagte ein Sprecher des Airports auf Anfrage. Der Bahnhof liegt in unmittelbarer Nähe des Flughafens. Nach Angaben der Feuerwehr Köln waren etwa 60 Kräfte und 20 Fahrzeuge im Einsatz, darunter auch die Flughafen-Feuerwehr und die Bundespolizei.

(dpa)