Flughäfen Nach IT-Panne: Betrieb an NRW-Flughäfen normalisiert sich

Nach der weltweiten IT-Störung hat sich der Betrieb an den beiden größten NRW-Flughäfen in Düsseldorf und Köln/Bonn wieder normalisiert. Der Flugbetrieb sei heute Morgen normal gestartet, berichtete der Düsseldorfer Airport. Die während der Störung beeinträchtigten Check-in- und Boarding-Prozesse von Eurowings liefen wieder. Am Freitag seien am Flughafen rund 50 Starts und Landungen durch Eurowings annulliert worden.