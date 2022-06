Essen : Nach Massenschlägerei: Dutzende Männer in Wohnung entdeckt

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Essen Nach zwei Massenschlägereien in Essen hat die Polizei inzwischen zahlreiche mutmaßliche Beteiligte identifiziert. Nach der ersten Prügelei am Samstagabend hätten die Beamten dabei 40 Mann in einer einzigen Wohnung entdeckt, wie ein Sprecher sagte.



Die „WAZ“ hatte zuvor berichtet.

In der Nacht zum Dienstag blieb es laut Polizei diesmal am Schauplatz der früheren Schlägereien ruhig. Bei der Kontrolle eines Autos wurden aber mehrere Insassen vorübergehend in Gewahrsam genommen, nachdem die Beamten zwei Schlagwerkzeuge bei ihnen gefunden hatten.

Dass es nach zwei Abenden mit Auseinandersetzungen zwischen zwei Clans ruhig blieb, könnte am Einsetzen eines sogenannten Friedensrichters liegen. Man habe über mehrere Ecken gehört, dass angeblich ein Friedensrichter vermitteln soll, so die Polizei. Diese Form der „Paralleljustiz“ lehne man aber strikt ab, sagte ein Sprecher. Ein solcher Friedensrichter wird in diesem Fall von den Clans als Autorität anerkannt und vermittelt bei Streits. Mit einem echten Richter hat er nichts zu tun.

Zum ersten Mal hatten sich am Samstag rund 400 Menschen an einer Massenschlägerei im Stadtteil Altendorf beteiligt. Ein Mann wurde durch einen Messerstich schwer verletzt. Am Sonntag war es erneut zu kleineren Auseinandersetzungen gekommen, die am Abend in einer Prügelei von rund 100 Beteiligten gipfelten.

(dpa)