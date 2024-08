Sechs Verletzte Nach Messerangriff in Bus: Reul wird in Siegen erwartet

Reul feiert am Samstag seinen 72. Geburtstag und hatte eigentlich keine Termine. Er machte sich am Morgen auf den Weg nach Siegen, nachdem am Abend zuvor eine Frau (32) in einem Shuttle-Bus zum Stadtfest plötzlich mit einem Messer auf Menschen einstach. Mindestens sechs wurden verletzt - drei von ihnen lebensgefährlich.