Bayer Leverkusen : Nach neun Monaten Pause: Comeback für Florian Wirtz

Glasgow Jung-Nationalspieler Florian Wirtz von Bayer Leverkusen hat nach knapp neunmonatiger Verletzungspause sein Comeback gefeiert. Der 19-Jährige wurde am Samstag im Testspiel bei den Glasgow Rangers in der 61. Minute eingewechselt und erhielt damit seine ersten Spielminuten nach der langen Pause.

Der Mittelfeldspieler hatte sich am 13. März im Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln einen Kreuzbandriss zugezogen. In der langen und intensiven Reha hatte sich der 19-Jährige zurückgekämpft und erhielt dafür von Simon Rolfes ein großes Lob. „Natürlich ist er fußballerisch begnadet und die Kinder gehen dafür ins Stadion, um Spieler wie Florian zu sehen. Was ihn aber wirklich außergewöhnlich macht, ist, mit welcher Disziplin und Akribie er das durchzieht, um wieder zurückzukommen. In diesem Bereich ist Florian für mich das größte Vorbild“, sagte Bayer Leverkusens Geschäftsführer Sport Rolfes.