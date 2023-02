Tiere : Nach Schockvideos: Anklage gegen Schweinemastbetrieb

Münster Die Aufnahmen zeigten schockierende Bilder von kranken und schwer verletzten Schweinen. Den von Tierschützern veröffentlichten Videos folgten Ermittlungen gegen Mastbetriebe in NRW und Niedersachsen. In einem Fall haben sich die Vorwürfe bestätigt.

Nach schockierenden Aufnahmen aus mehreren Schweinemastbetrieben vor allem in NRW ist in einem Fall Anklage wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erhoben worden. Der Verdacht richte sich gegen einen Mastbetrieb in Velen im Kreis Borken, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Münster am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Ermittlungen gegen die anderen betroffenen Betriebe wurden teils eingestellt, teils laufen sie noch.