Düsseldorf Elf Verletzte bei Streit in der Altstadt

Bei einer Auseinandersetzung vor einem Club in der Düsseldorfer Altstadt sind in der Nacht zu Sonntag Schüsse gefallen. Aus welcher Art Waffe sie stammten, war laut Mitteilung der Polizei noch offen. Offenbar wurde aber dabei Reizgas freigesetzt, wie es hieß. Elf Menschen, die sich in der Nähe aufhielten, erlitten demnach Reizungen der Augen und der Atemwege. Fünf von ihnen kamen ins Krankenhaus.