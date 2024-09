Unglück Nach Unfall: Schülerbus aus der Toskana zurück in Duisburg

Die Rückkehrer wurden laut einem dpa-Reporter an der Schule von Angehörigen in Empfang genommen. Wie viele Schüler und Lehrkräfte an Bord waren, konnte die Bezirksregierung zunächst nicht sagen. Schulministerin Dorothee Feller (CDU) sei am Morgen ebenfalls in die Gesamtschule gekommen, sagte die Behördensprecherin. Nach Angaben des NRW-Schulministeriums war die Abschlussklasse der Gesamtschule Duisburg-Mitte seit Freitag vergangener Woche in der Toskana unterwegs.