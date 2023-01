Jahreswechsel : Nachholeffekt beim Feuerwerk: Weco mit glänzendem Geschäft

Ein Mitarbeiter von Weco, Hersteller von Feuerwerk, hält in einem Lagerraum Silvesterraketen. Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Eitorf Zwei Silvester nacheinander durfte nicht geböllert werden, zum Jahreswechsel 22/23 wurde es aber wieder laut. Für eine von der Corona-Pause hart getroffene Firma ist das Anlass zu guter Laune.

Nach zwei Corona-Jahren mit heftigen Umsatzeinbrüchen meldet der Feuerwerkshersteller Weco brummende Geschäfte. „Nachholeffekte in Teilen der Bevölkerung haben dazu geführt, dass wir in Deutschland ein außerordentlich gutes Verkaufsjahr haben“, sagte ein Sprecher der größten deutschen Feuerwerksfirma der dpa in Eitorf östlich von Bonn. „Wir hätten uns schon gefreut, wenn wir das Vorkrisenniveau zumindest erreichen - nun haben wir es bisherigen Zahlen zufolge aber deutlich übertroffen.“