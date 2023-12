Kriminalität Nackter Dieb im Bademantel in Erlebnisbad in Hamm geschnappt

19.12.2023 , 05:24 Uhr

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei.





Nur mit einem Bademantel bekleidet hat ein Handy-Dieb in Hamm versucht, der Polizei zu entfliehen. Der 37-Jährige hielt sich am Montag in der Sauna eines Erlebnisbads auf, obwohl diese an dem Tag nur für Frauen offen war, wie die Polizei mitteilte. Einer 24-Jährigen wurde den Angaben zufolge während ihres Saunagangs der Bademantel mit ihrem Handy vom Kleiderständer gestohlen. Mitarbeitende des Bads versuchten, den Verdächtigen festzuhalten. Er floh jedoch nackt über das Saunagelände und kletterte über einen Zaun. Weiter ging es - spärlich mit einem Bademantel bekleidet - über eine Straße bis in die Lippeauen. Dort versuchte der Mann, sich hinter Büschen zu verstecken. Polizeikräfte konnten ihn jedoch stellen. Das Handy der Frau wurde im Rucksack des 37-Jährigen gefunden. Gegen den polizeibekannten Mann wird laut Polizei nun wegen Diebstahls, Hausfriedensbruch und Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt. © dpa-infocom, dpa:231219-99-345798/3

(dpa)