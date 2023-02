Fußball : Nagelsmann lässt rotieren: Frische Kräfte gegen Gladbach

Trainer Julian Nagelsmann von München sitzt auf dem Podium. Foto: Sven Hoppe/dpa

Mönchengladbach Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann tauscht die Hälfte seiner Feldspieler für das Meisterschaftsspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Borussia Mönchengladbach aus. Im Vergleich zur Startformation am vergangenen Dienstag in der Champions League bei Paris Saint-Germain tritt der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga mit fünf Veränderungen an.



Zum ersten Mal in die Anfangself rückt Winterneuzugang Daley Blind, zudem beginnt der FC Bayern erstmals in der Liga auch mit Ryan Gravenberch. Thomas Müller, Alphonso Davies und Serge Gnabry rücken auch ins Team. Dafür müssen unter anderen Leroy Sané und Jamal Musiala zunächst auf die Bank. „So viel rotiert haben wir nicht, hauptsächlich Belastungssteuerung“, erklärte Nagelsmann beim Pay-TVSender Sky, übers Jahr gesehen würden sie jeden Spieler benötigen.

Auf drei Positionen veränderte Daniel Farke seine Mannschaft, unter anderem ist Marcus Thuram zunächst nur Ersatz. „Er hat die ganze Trainingswoche verpasst, war nur beim Abschlusstraining dabei“, erklärte der Borussen-Coach. „Gegen Bayern musst du aber nur top fitte Spieler auf dem Platz haben.“

