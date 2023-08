Rätselhafter Fund im Siegerland Wer kippte zentnerweise Kartoffeln an den Waldrand?

Das ist ganz klar ein Fall für Dana Scully und Fox Mulder, die FBI-Agenten, die sich in der Fernsehserie Akte X mysteriösen Fällen und übersinnlichen Phänomenen annehmen. Am Waldrand bei Deuz, einem Stadtteil von Netphen (Kreis Siegen-Wittgenstein) würden die beiden dann stehen und mit angestrengtem Blick auf das schauen, was da vor ihnen liegt: mehrere Tonnen Kartoffeln.