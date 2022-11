Parteien : Neubaur: Entschlossen und pragmatisch angesichts der Krise

Siegburg/Düsseldorf- Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) hat angesichts der Energiekrise die große Bedeutung von entschlossenem und pragmatischem Handeln angemahnt. „Es ist richtig und es ist gut, dass wir Verantwortung annehmen und uns nicht davonstehlen, wenn es auch mal unbequem wird“, sagte die Grünen-Politikerin am Sonntag auf dem kleinen Parteitag der NRW-Grünen in Siegburg.

Um die Krise in den Griff zu bekommen und widerstandsfähiger zu werden, sei es wichtig, lösungsorientiert in die Zukunft zu blicken, so die stellvertretende Ministerpräsidentin. Der Weg aus der Krise gelinge in erster Linie über den Ausbau erneuerbarer Energien und durch Rohstoffschonung, bekräftigte sie.