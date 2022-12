Demonstrationen : Neubaur ruft zu gewaltfreier Räumung Lützeraths auf

Düsseldorf Nordrhein-Westfalens Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur hat zu einer gewaltfreien Beendigung der Besetzung des Braunkohledorfs Lützerath durch Klimaaktivisten aufgerufen. „Die Räumung ist ein schmerzlicher, aber leider notwendiger Schritt“, sagte die Grünen-Politikerin und stellvertretende Ministerpräsidentin im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Dass dieser Erfolg auf der anderen Seite zu einer „herausfordernden Situation im Januar“ führe, sei klar, sagte die Grünen-Politikerin. „Sollte es zu einem Polizeieinsatz und einer Räumung kommen, appelliere ich an alle Beteiligten, das so gewaltfrei wie irgend möglich hinzubekommen.“

Lützerath in der Nähe von Erkelenz soll zur Kohlegewinnung abgebaggert werden. In den Häusern, deren einstige Bewohner weggezogen sind, leben Aktivisten, die um den Ort kämpfen wollen. Sie rechnen mit einer Räumung ab dem 10. Januar. Ein breites Bündnis aus Umweltverbänden, Klimagruppen und lokalen Initiativen hat für den 14. Januar zu einer Großdemonstration in Lützerath aufgerufen.