Steigende Infektionszahlen Neue Corona-Welle erreicht Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf/Bonn · 13 der 17 Klärwerke in Nordrhein-Westfalen, darunter das in Bonn, melden eine steigende Viruslast mit dem Coronavirus. Millionen Bürger leiden bundesweit an Atemwegserkrankungen.

09.09.2024 , 09:54 Uhr

Teststäbchen stehen im Labor CBT in Bonn zur Auswertung mit einem Corona PCR Test in einer Halterung. (Archivfoto) Foto: dpa/Henning Kaiser

Von Antje Höning