Neue Entwicklungsministerin Schulze: „Es ist mir eine Ehre“

Berlin Die Nachfolgerin für Gerd Müller (CSU) an der Spitze des Entwicklungsministeriums steht fest. Die amtierende Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) soll die Behörde mit Hauptsitz in Bonn leiten.

Die Entwicklungspolitik habe eine lange Tradition in der SPD, sagte Schulze. Sie habe sich im Amt der Bundesumweltministerin, das Schulze seit März 2018 innehatte, in Deutschland für die nötige Transformation in der Klimapolitik eingesetzt. In ihrem künftigen Amt als Entwicklungsministerin gehe es um „internationale Solidarität“ und globale Aufgaben. „Das ist eine große Ehre. Und ich bin sehr froh, dabei sein zu können.“