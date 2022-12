Prozess : Neue Gutachten: Drach „wahrscheinlich“ Täter bei Überfällen

Köln Im September hatte ein Gutachter Thomas Drach schwer belastet. Zu 95 Prozent sei der frühere Reemtsma-Entführer Täter bei Raubüberfällen gewesen, hieß es. Doch dann schied der Gutachter wegen Besorgnis der Befangenheit aus. Neue Gutachten belasten Drach immer noch.

Im Prozess gegen den früheren Reemtsma-Entführer Thomas Drach sind am Mittwoch neue Gutachten vorgestellt worden. Laut dem Bewegungsgutachten eines Biomechanikers kommt Drach demnach bei einem ihm zur Last gelegten Raubüberfall auf einen Werttransporter in Frankfurt am Main mit „überwiegender“ bis „an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ als Täter in Betracht. Bei den beiden anderen von ihm untersuchten Überfällen auf Werttransporter vor Ikea-Märkten in Köln im März 2018 und Frankfurt am Main im November 2019 wertete der Wissenschaftler die Täterwahrscheinlichkeit Drachs als „überwiegend“ bis „weit überwiegend“ ein.