Änderungen ab Dezember Neuer Bahn-Fahrplan bringt Besserungen für NRW

Wer in Nordrhein-Westfalen auf die Bahn setzt, kann zum Fahrplanwechsel im Dezember mit einigen Verbesserungen rechnen. Auf der Strecke zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen stockt der Konzern das Angebot im Fernverkehr auf, wie die Bahn am Freitag mitteilte. Die störanfällige Zugteilung in Hamm fällt zudem nur noch halb so oft an wie bisher, in den Zügen ohne Zugteilung verkürzt sich die Fahrtzeit um bis zu zehn Minuten. Die Sitzplatz-Kapazität auf der Strecke zwischen Berlin und Rhein/Ruhr steigt um 20 Prozent, und in Bielefeld wird deutlich häufiger ein ICE halten als bisher.