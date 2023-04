Glücksspiele Neuer Gesetzentwurf: Zocken bis kurz vor Weihnachten

Derzeit steht in dem 2020 verabschiedeten Spielbankgesetz NRW: „Die Spielbanken bleiben geschlossen am Karfreitag (bis einschließlich 6 Uhr des Folgetags), am Volkstrauertag, an Allerheiligen und am Totensonntag jeweils von 5 bis 24 Uhr sowie am 24. und 25. Dezember.“ Mit der kleinen Öffnung für die frühen Morgenstunden des Heiligen Abends will die Landesregierung nun wieder auf eine frühere Regelung zurückgreifen.