Auszeichnung : Neuer Karlspreisträger wird bekannt gegeben

Aachen Aachen versteht sich als europäische Stadt, schon von der Lage her. Auch der Internationale Karlspreis zu Aachen wird für Verdienste um Europa vergeben. Kanzler, Könige und Präsidenten haben ihn erhalten. Zuletzt wurden drei oppositionelle Frauen aus Belarus geehrt.

Mit dem politischen Preis wurden bislang vor allem Menschen in Amt und Würden geehrt. Dazu gehören Ex-Kanzlerin Angela Merkel, der frühere Premierminister Tony Blair oder Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Insofern war die Verleihung des nichtdotierten Preises an die drei oppositionellen Frauen aus dem von Machthaber Alexander Lukaschenko autoritär regierten Land ungewöhnlich. Die Verleihung findet traditionell an Christi Himmelfahrt im Krönungssaal des Aachener Rathaus statt.