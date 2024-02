Naturschutz Neuer Nationalpark: Umweltministerium kippt Bewerbungsfrist

Bei der Suche nach einem neuen Nationalpark in NRW hat das Umweltministerium den bislang kommunizierten Fahrplan gekippt: Die Bewerbungsfrist Ende des ersten Quartals 2024 sei „ausdrücklich keine Ausschlussfrist“, so Umweltminister OIiver Krischer (Grüne) in einem Brief (liegt der dpa vor) an den Landrat des Kreises Kleve und mehrere Bürgermeister in der Region des Reichswalds. Die SPD im Düsseldorfer Landtag fordert Aufklärung und hat einen Bericht im Umweltausschuss beantragt. Die „Siegener Zeitung“ hatte zuvor über den Vorgang berichtet.