Fernverkehr : Neuer Schotter, neue Gleise: Bahn baut im Raum Aachen

Gleise sind in einem Bahnhof im Schotterbett verlegt. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Aachen Die Bahn erneuert die Infrastruktur an der viel befahrenen Ost-West-Trasse zwischen Aachen und Köln. Betroffen ist auch der internationale Bahnverkehr. Pendler müssen sich zeitweise umstellen. Die Kosten gehen in die Millionen.

Ende Februar beginnt die Deutsche Bahn mit Bauarbeiten an Gleisen, Signalen und Brücken im Großraum Aachen. Geplant seien befristete Umleitungen sowie Teil- und Komplettausfälle von Haltepunkten im Nah- und Fernverkehr, erklärte die Deutsche Bahn in Düsseldorf. Die Bahn berichtete zunächst über geplante Arbeiten für die Zeit vom 24. Februar bis zum 3. März. Doch auch im April und im Mai wird es Bauarbeiten geben. Darüber werde rechtzeitig informiert, erklärte die Bahn. Die Kosten gehen in die Millionen.