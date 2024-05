Extremismus Neues Lagebild Islamismus warnt vor Online-Radikalisierung

Extremisten präsentierten sich als Influencer, Hass-Prediger hätten Online-Propaganda auf Tiktok, Instagram oder Telegram - dort, wo junge Menschen unterwegs seien - perfektioniert. „Extremistische Inhalte kommen innerhalb kürzester Zeit auf Knopfdruck rund um die Uhr in den Newsfeed unserer Kinder und Jugendlichen. Mit dem Handy hat jeder und jede die Radikalisierungsmaschine permanent in der Hosentasche und griffbereit“, so Reul. Aufklärung und Prävention, etwa an Schulen, sei daher für die junge Zielgruppe wichtig.