Notfälle Neunjähriger weiter vermisst: Kein Hinweis auf Verbrechen

Ein seit Dienstagmittag in Rhede im westlichen Münsterland vermisster Neunjähriger ist auch am Mittwoch nicht wieder aufgetaucht. Er werde mit Hochdruck gesucht, sagte ein Polizeisprecher in Borken. Auch am frühen Abend fehlten weiter Anhaltspunkte für seinen Aufenthaltsort, so die Polizei.