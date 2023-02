Wintersport : Neuschnee bietet Skivergnügen: Kälte bleibt noch

Skifahrer sitzen bei winterlichem Wetter in einem Sessellift in Winterberg im Sauerland. Foto: Thomas Banneyer/dpa

Winterberg Mit Neuschnee und Minustemperaturen hat sich der Winter in NRW auch in den Skigebieten der Höhenlagen zurückgemeldet. Im Sauerland fielen auf dem Kahlen Asten in der Nacht zu Samstag bis zu 15 Zentimeter Schnee, wie eine Sprecherin der Wintersportarena Winterberg sagte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zusammen mit dem technisch erzeugten Schnee als Basis bot sich so für Skifahrer und Rodler eine gut zu fahrende Schicht. Und auch Bäume und Landschaft zeigten sich in frischem Weiß.

Entsprechend voll waren die 46 am Samstag geöffneten Pisten, wie ein dpa-Reporter berichtete. Viele Besucher kamen am Samstag auch aus den benachbarten Niederlanden, um Wintersport mit Skifahren und Rodeln kurz vor dem Ende der Hauptsaison zu genießen.

Die Wetteraussichten für die nächsten Tage verheißen weiterhin Kälte in NRW, wie die Sprecherin weiter sagte. Der Schneefall lässt bis Sonntag nach. Die Nächte werden klar und mit bis zu minus neun Grad frostig. Die Temperaturen steigen tagsüber auf vier bis sechs Grad, am Dienstag entlang der Rheinschiene auf sieben Grad. Dazu scheint recht viel Sonne.

Im Sauerland wird den Angaben zufolge auch tagsüber mit Minuswerten gerechnet. Das gibt den Skiliftbetreibern die Möglichkeit, erneut technisch Schnee zu produzieren und das Skivergnügen noch einige Tage zu verlängern, wie es hieß.

© dpa-infocom, dpa:230225-99-735966/2

(dpa)