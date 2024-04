Fußball-EM Neutralität statt Deutschlandfahnen bei der NRW-Polizei

Zuletzt hatte die Frage, ob die Polizei während der Fußball-EM Deutschland-Fähnchen zeigen darf, in Berlin für Diskussionen gesorgt. Die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik hatte in einem „Tagesspiegel“-Interview angekündigt, dass es in Berlin während der Fußball-EM nicht erlaubt sein soll, dass an Streifenwagen Deutschlandfahnen angebracht werden. „Wir sind der Neutralität verpflichtet und zeigen uns bei einem solchen internationalen Sportereignis mit Gästen aus aller Welt natürlich absolut unparteiisch“, sagte Slowik.