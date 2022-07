Feste : „Nicht zu verhindern“: Kirmes-DJ spielt „Layla“ ohne Gesang

Düsseldorf Am Ende haben sie doch getanzt und das Lied von der Puffmama „Layla“ mitgegrölt: Nach tagelangen Debatten um das Festzelt-Verbot des umstrittenen Partyhits hat der DJ es in einer Instrumentalversion doch aufgelegt. Das Publikum feierte voll mit.

Eigentlich war der umstrittene Partysong „Layla“ im Schützen-Festzelt verboten - und am Ende sangen trotzdem Hunderte auf der Düsseldorfer Rheinkirmes mit: Nach tagelanger Debatte, ob der als sexistisch kritisierte Hit im Bereich der St.-Sebastianus-Schützen laufen soll, hat der DJ am Freitagabend als Kompromiss eine Instrumentalversion gespielt. Nur am Schluss waren ein paar Sekunden Text zu hören. Damit sei der Schützenverein einverstanden gewesen, sagte DJ Marc Pesch am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Am Ende grölten die Gäste den Text dann so laut mit, dass der fehlende Gesang aus dem Lautsprecher kaum auffiel.