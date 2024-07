Flughäfen Normaler Betrieb an Flughäfen - Vereinzelt Ausfälle

Nach der weltweiten IT-Störung läuft der Betrieb an den beiden größten NRW-Flughäfen in Düsseldorf und Köln stabil. Mit einem „vollkommen normalen Flughafenbetrieb“ rechnete der Flughafen Köln/Bonn heute. Nach den IT-Problemen am Freitag komme es bei Airlines noch zu vereinzelten Flugverspätungen oder Annullierungen, sagte ein Sprecher. Die IT-Systeme beider Flughäfen waren nicht von der Störung betroffen gewesen.