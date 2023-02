Wintersport : Nostalgisches Skirennen im Sauerland: Teilnehmer auf Holzski

Zwei Skifahrer in Tracht fahren auf Holz-Skiern durch den Schnee. Foto: Wintersport-Arena Sauerland/dpa/Archivbild

Winterberg-Neuastenberg Ungewohnter Anblick im Skigebiet Postwiese im Sauerland: Ausgerüstet wie vor 100 Jahren sind am Sonntag skibegeisterte Nostalgiker die Piste hinabgerauscht. Beim „Nostalgie-Skirennen“ ging es vor allem um den Spaß. Die Veranstaltung fand schon zum 17. Mal statt.

