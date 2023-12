Abgeordnetengesetz Notbetreuung im Landtag vorerst nicht für Politiker-Kinder

Sollte das neue Abgeordnetengesetz im Januar verabschiedet werden, könnten die Kinder der Politiker im Februar in die Betreuung. Für Mitarbeiter im Landtag braucht es keine gesetzliche Regelung, so dass deren Töchter und Söhne bereits ab dem Jahreswechsel in die Plenartags-Kita dürfen. Sie soll Platz bis für bis zu zehn Kinder bieten.