Messerangriff bei Stadtfest Notfallseelsorge betreut Menschen in Solingen

„Wir hören in erster Linie zu“, sagte die Notfallseelsorgerin. Eine direkte Antwort habe man oft allerdings auch nicht. „Warum passiert so etwas? Warum passiert das in Solingen? Da haben wir keine Antwort zu“, erklärte sie. Aber wenn jemand sage, dass er eine Ohnmacht nicht loswerde oder sich hilflos fühle - dann könne man an Strategien arbeiten. Dann gehe es darum, nach Möglichkeit „in seinem eigenen Rhythmus“ zu bleiben.