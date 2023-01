Essen : Notschlafstelle: „Müssen nachts Menschen wegschicken“

Essen Die Notschlafstelle für Jugendliche und junge Erwachsene in Essen stockt wegen deutlich gestiegener Nachfrage und mit Hilfe von Spenden ihre Bettenzahl von acht auf zwölf auf. Ein umgebauter ehemaliger Schaustellerwagen werde dazu nach Abnahme durch die Feuerwehr in den nächsten Tagen bereitgestellt, sagte die Leiterin der Einrichtung, Britta Reuter, am Montag.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Aktuell passiere es immer wieder, dass junge Menschen wegen Überfüllung der Einrichtung trotz der Temperaturen weggeschickt werden müssten.

Für Minderjährige gelte dabei eine Schutzpflicht des Staates, sie müssten untergebracht werden. „Wenn die Schlafstelle bereits mit jungen Volljährigen gefüllt ist und ein Minderjähriger kommt, dann hat der Vorrang. Dann wird ein Volljähriger geweckt und muss raus.“ Teilweise werde ausgelost, wer ein Bett für die Nacht bekomme. In Essen gibt es noch eine weitere Wohnungsloseneinrichtung sowie speziell für Jugendliche eine Jugendschutzstelle.

Die Notschlafstelle wird von Caritas und CVJM getragen und wendet sich an Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 21 Jahren. Sie ist nach Reuters Worten für die Finanzierung ihrer Arbeit dringend auf Spenden angewiesen. Mehrere Medien hatten über die Einrichtung berichtet.

© dpa-infocom, dpa:230130-99-412419/2

(dpa)