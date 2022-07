48 Straftaten erfasst : 26 Millionen Euro Schaden durch Corona-Testbetrug in NRW

Bielefeld Mit falsch abgerechneten Corona-Tests haben Betrüger in Nordrhein-Westfalen einen Millionenschaden verursacht. Die Polizei geht zudem von einer enormen Dunkelziffer aus.

In Nordrhein-Westfalen haben Kriminelle durch Betrug bei den Abrechnungen in Corona-Testzentren einen Schaden von mehr als 26 Millionen Euro verursacht. Die Ermittler haben bisher 48 entsprechende Straftaten erfasst, wie die in Bielefeld erscheinende „Neue Westfälische“ (Freitag) unter Bezug auf eine ihr vorliegende Sonderauswertung des Landeskriminalamtes berichtet. Ein Großteil des entstandenen Schadens geht demnach auf den Abrechnungsbetrug eines Bochumer Unternehmens zurück. Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Wirtschaftskriminalität in Bochum hatte im Mai 2021 die Ermittlungen aufgenommen.