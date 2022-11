Finanzministerium : NRW-Beamte bekommen höhere Familienzuschläge nachgezahlt

Düsseldorf Viele Beamte und Beamtinnen in Nordrhein-Westfalen mit Kindern bekommen in den kommenden Tagen eine teils üppige Nachzahlung. Das Land hat die Familienzuschläge nach Angaben des Düsseldorfer Finanzministeriums vom Dienstag ab dem 1. Dezember 2022 erhöht.

Für die Mietenstufe VI, die etwa in Köln und Düsseldorf gilt, beträgt der Zuschlag den Angaben nach bei einem zu berücksichtigenden Kind 413,56 Euro und bei zwei Kindern 924,63 Euro für jeden Monat, für den die Voraussetzungen zur Zahlung vorgelegen haben. In einigen Fällen können so also niedrige fünfstellige Summen zusammenkommen.