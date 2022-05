Nach der Landtagswahl in NRW : CDU und Grüne in NRW starten Sondierungen

Düsseldorf CDU und Grüne in Nordrhein-Westfalen machen Tempo für die Bildung einer mögliche Koalition. Ab heute sondieren Delegationen beider Parteien. Schon am Sonntag soll über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entschieden werden.

Düsseldorf (dpa/lnw) - CDU und Grüne kommen am Dienstag (14.30 Uhr) zu ihrer ersten Sondierungsrunde für eine mögliche schwarz-grüne Koalition zusammen. Die jeweils elfköpfigen Delegationen treffen sich unter der Führung des CDU-Wahlsiegers und Ministerpräsidenten Hendrik Wüst und der Grünen-Landeschefin Mona Neubaur in Düsseldorf.

Die CDU-Landtagsfraktion will am Dienstag den neuen Landtagspräsidenten nominieren. Es gilt als wahrscheinlich, dass Amtsinhaber André Kuper erneut an die Spitze des Landtags gewählt wird. Der 61-Jährige hat das protokollarisch höchste Amt im Land seit 2017 inne. Der neue Landtag konstituiert sich am 1. Juni.