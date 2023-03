Drahtzieher : NRW-Ermittler enttarnen internationales Hacker-Netzwerk

Markus Hartmann (l-r), Leiter der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime NRW, Dirk Kunze, Leiter des Dezernat 42 im Landeskriminalamt NRW, und Ingo Wünsch, Direktor des LKA NRW, beantworten Fragen während einer Pressekonferenz in Düsseldorf. Foto: Federico Gambarini/dpa

Düsseldorf Ermittler in Nordrhein-Westfalen haben die mutmaßlichen Drahtzieher eines internationalen Netzwerks von Cyber-Kriminellen identifiziert, die für spektakuläre Hackerangriffe verantwortlich sein sollen.

Gegen drei Verdächtige seien Haftbefehle erlassen worden, gegen acht weitere werde ermittelt, berichteten Ermittler von Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft am Montag in Düsseldorf.

Die kriminelle Gruppierung namens „Double-Spider“ oder „Grief“ habe Bezüge nach Russland, es gebe aber keine Hinweise auf staatliche Akteure hinter den Machenschaften. Den Verdächtigen sei es um Lösegeld in Millionenhöhe gegangen. Die drei Verdächtigen Igor T., Irina Z. und Igor G. werden nun weltweit gesucht. Sie stünden nun auch auf der Europol-Fahndungliste „Europe's most wanted“. „Die Angriffe auf die kritische Infrastruktur sind ein Spiel auf Leben und Tod“, sagte ein Europol-Sprecher in Düsseldorf.