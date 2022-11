Wohnen : NRW erwartet „blaues Auge“ für Bund beim Wohngeld

Blick auf Mehrfamilienhäuser in der Innenstadt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Düsseldorf/Berlin Rund 300.000 Haushalte in NRW zusätzlich sollen 2023 Anspruch auf Wohngeld bekommen. Das löst schon jetzt einen Ansturm auf die Wohngeldstellen aus. Bauministerin Scharrenbach rechnet mit einem „blauen Auge“ für den Bund bei der Umsetzung des Gesetzes.

Nach der Verabschiedung der Wohngeldreform am Freitag im Bundesrat rechnet NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) mit monatelangen Verzögerungen und massiven Problemen bei der Umsetzung. „Die Bundesregierung hatte von Anfang an das Ziel, die Wohngeldreform mit aller Macht durchzuboxen. Dabei wird sie sich selbst ein blaues Auge holen“, sagte Scharrenbach der Deutschen Presse-Agentur. Es fehle an Personal für die Bearbeitung der Anträge, und neue Mitarbeiter könnten auch erst ab Mitte Dezember geschult werden.