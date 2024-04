Partei NRW-FDP schließt ihre Reihen: Rückenwind für Höne

Höne sprach sich für mutige und auch unbequeme Reformen aus. Die Freien Demokraten seien bereit zu einem Reformpaket, das die Agenda 2010 des früheren SPD-Bundeskanzlers Gerhard Schröder in den Schatten stelle. Flankiert wurde Höne dabei von Bundesparteichef Lindner, der in seiner Rede den Abschied von der Subventionsmentalität in Deutschland forderte. „Die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands kann nicht auf Dauer mit Subventionen ausgeglichen werden“, sagte Lindner auch mit Blick auf Deutschlands größten Stahlhersteller Thyssenkrupp Steel, der seine Produktionskapazitäten in Duisburg deutlich verkleinern will. Für viele Tausend Familien bedeute das Unsicherheit, sagte Lindner. Die Ankündigung sei aber auch Ausdruck eines Strukturwandels, der über NRW hinausgehe.