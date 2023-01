Landesparteitag : NRW-FDP wählt neue Parteispitze

Bielefeld Die NRW-FDP stellt sich nach ihrer krachenden Wahlniederlage in der Opposition neu auf. Ein Parteitag soll einen Nachfolger für den bisherigen Parteichef Joachim Stamp wählen.

Acht Monate nach dem Debakel bei der Landtagswahl will die nordrhein-westfälische FDP auf ihrem Landesparteitag in Bielefeld am Samstag (ab 10.00 Uhr) einen neuen Parteichef wählen. Bisher einziger Kandidat für den Parteivorsitz ist FDP-Landtagsfraktionschef Henning Höne.