Parteien : NRW-FDP will nach Wahldebakel Aufbruchsignal senden

Düsseldorf Die NRW-FDP ist nach ihrer Wahlniederlage in der Opposition gelandet. Nun soll ein neues Führungsteam wieder Schwung in die Partei bringen. Doch schon die Wahl des Parteichefs könnte zur Nagelprobe werden.

Acht Monate nach dem Debakel bei der Landtagswahl will die nordrhein-westfälische FDP einen personellen Neuanfang einleiten. Bei ihrem Landesparteitag am Samstag in Bielefeld wollen die Liberalen den gesamten 33-köpfigen Landesvorstand neu wählen. Bisher einziger Kandidat für den Parteivorsitz ist FDP-Landtagsfraktionschef Henning Höne. Die FDP stehe „vor einem der größten personellen Umbrüche und Neuanfänge“ ihrer jüngeren Geschichte, sagte der 35-jährige Münsterländer am Mittwoch vor Journalisten. Seit der Landtagswahl im Mai 2022 sei ein Reformprozess in der Partei angestoßen worden. Sollte er gewählt werden, sei sein Ziel, auch wieder „nach außen gerichtet Politik“ zu machen. Der Parteitag solle auch „ein gewisses Aufbruchsignal“ sein.

In einem Leitantrag wollen die NRW-Liberalen eine „Zeitenwende“ nicht nur in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, sondern auch ökonomisch einfordern. Auch klimapolitisch legte Höne sich bereits fest. So plädierte er für eine „moderate Verlängerung“ der Laufzeit der noch verbliebenen Atomkraftwerke um drei bis fünf Jahre und für die Förderung des umstrittenen Schiefergases (Fracking) in Deutschland. „Ich mache mich stark dafür, dass wir in einer Zeit von Rekordenergiepreisen nicht selber das Energieangebot verknappen beziehungsweise überhaupt Diskussionen von vorneherein nicht zulassen über die Vergrößerung des Energieangebots.“ Höne forderte eine ergebnisoffene Diskussion, ob Fracking in Deutschland möglich sei. Es sei „nicht ganz ehrlich“, LNG-Terminals zu bauen, um teures Fracking-Gas aus Nordamerika zu importieren und in Deutschland eine Diskussion darüber zu verweigern.