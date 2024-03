Erste Reisewelle NRW fliegt und fährt ohne Chaos in den Urlaub

In der ersten Reisewelle am Wochenende zu Beginn der Osterferien in Nordrhein-Westfalen ist ein Chaos an den Flughäfen, auf Schienen und Straßen ausgeblieben. Am Flughafen Düsseldorf betrug die durchschnittliche Wartezeit an den Terminals laut der Website des Flughafens am Samstag und Sonntag zeitweise nur wenige Minuten, am Airport Köln-Bonn sah es am Sonntagmittag der Website zufolge ähnlich aus.