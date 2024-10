Nahost NRW gedenkt der Opfer des Hamas-Überfalls auf Israel

Gleichzeitig wird die Ausstellung „Humans of October 7“ (Menschen des 7. Oktobers) vor dem Plenarsaal eröffnet. Der in Tel Aviv geborene Fotograf Erez Kaganovitz rückt mit seinen Fotos die persönlichen Geschichten von Israelis in den Mittelpunkt, die dem Terrorismus entgegengetreten sind. In kurzen Filmen erinnern sich Angehörige an die Angriffe der Hamas.