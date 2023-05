Verkehrspolitik NRW gibt Wissing grünes Licht für schnelleren Autobahnbau

Nordrhein-Westfalen stimmt trotz anhaltender Kritik dem von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) vorgeschlagenen schnelleren Ausbau bestimmter Autobahnprojekte im bevölkerungsreichsten Bundesland zu. NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) erklärte am Dienstag in einem Brief an Wissing sein Einvernehmen. Schon am Mittwoch soll das Genehmigungsbeschleunigungsgesetz vom Bundeskabinett beschlossen werden. Zugleich kritisierte Krischer erneut die knappe Fristsetzung des Bundes.