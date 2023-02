Hochwasser : NRW-Innenminister: Fortschritte beim Katastrophenschutz

Düsseldorf Eineinhalb Jahre nach der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen mit 49 Todesopfern sieht NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) Fortschritte beim Katastrophenschutz.

So sei die Warnung der Bevölkerung durch mehr Sirenen, 1100 Stadtwerbetafeln, WarnApps und Cell Broadcast, also Warnhinweisen an die Mobiltelefone, verbessert worden. Seit Mitte 2021 seien mehr als 700 neue Sirenen aufgestellt worden, landesweit stünden inzwischen 6000 bereit, teilte das NRW-Innenministerium am Freitag in Düsseldorf mit. Für den weiteren Ausbau stünden in diesem Jahr zehn Millionen Euro bereit.